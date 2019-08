Unica seduta mattutina per la Juventus alla Continassa. Come racconta il sito ufficiale bianconero, 'la squadra si è ritrovata come sempre agli ordini di Mister Sarri, e ha svolto un allenamento come sempre suddiviso fra atletica e tattica, divisi per reparti. Gli esercizi fisici sono stati focalizzati in particolare sulla forza (dopo una fase di attivazione atletica), e poi, con la palla, si è lavorato sulla tattica e sui movimenti in campo'.