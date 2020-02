La Juve ha diramato sul proprio sito ufficiale il report dell’allenamento odierno alla Continassa, in vista della sfida con il Verona di sabato sera.



IL COMUNICATO - “Prosegue il cammino verso la sfida di sabato sera al “Bentegodi” di Verona. Anche oggi i bianconeri sono scesi in campo in mattinata per allenarsi agli ordini di Mister Maurizio Sarri, in una seduta focalizzata sulla preparazione alla partita e lavoro di rapidità.



Paulo Dybala ha effettuato l’allenamento completo con la squadra, mentre Leonardo Bonucci, come da programma, ha effettuato un allenamento personalizzato”