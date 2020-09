Attraverso il sito ufficiale della Juventus è arrivato il report dell'allenamento odierno agli ordini di Andrea Pirlo. Si rivede al 100% in gruppo Merih Demiral.



La Juventus, agli ordini di Mister Pirlo, prosegue la preparazione in vista dell'inizio della Serie A 2020/21. A dodici giorni dal via, il gruppo si è ritrovato nella mattinata di oggi al JTC. La squadra, dopo aver lavorato sulla forza in palestra e in campo, si è concentrata sulle esercitazioni tattiche e infine ha svolto esercizi attacco contro difesa. E iniziano, gradualmente, i rientri dei Nazionali dagli impegni con le loro selezioni. Oggi Merih Demiral si è allenato con il gruppo. Domani appuntamento al pomeriggio.