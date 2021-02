La Juve si è subito allenata dopo la vittoria di ieri sera contro la Roma. Questo il report della seduta pubblicato sul sito della società bianconera: "Continua il buon periodo dei bianconeri, che hanno messo in fila una bella sequenza di vittorie, ma ogni settimana è una sfida e quella alle porte è davvero importante: Coppa Italia contro l’Inter martedì a Torino, per conquistare la Finale, e trasferta a Napoli sabato.



La squadra ha quindi subito messo da parte la vittoria di ieri contro la Roma e si è rituffata nel lavoro: seduta ovviamente di scarico quella di questa mattina per i protagonisti di ieri, mentre il resto del gruppo è sceso in campo, dedicandosi a possessi, esercitazioni tattiche e partitella.



Domani in campo ancora al mattino".