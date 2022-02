La Juventus, dopo la giornata di riposo di ieri, ha ripreso la preparazione in vista del derby contro il Torino in programma per venerdì sera all’Allianz Stadium. Menu di giornata: inizio con lavoro fisico e atletico, per poi focalizzarsi su esercitazioni tecniche e di possesso della palla, per concludere con partitella. Non si è allenato Danilo, che ha usufruito di un giorno di permesso.