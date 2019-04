Oggi la Juve si è allenata nel primo pomeriggio alla Continassa. Questo il report ufficiale del club bianconero: "Dopo il giorno di riposo concesso in seguito alla vittoria con il Cagliari, gli uomini di Massimiliano Allegri si sono ritrovati questa mattina al JTC per preparare l’appuntamento con il Milan di sabato sera all’Allianz Stadium (ore 18:00). Una sfida da vincere, per aggiungere un altro importantissimo tassello verso la conquista dell’ottavo scudetto consecutivo, e per prepararsi all’andata dei quarti di Champions League con l’Ajax di mercoledì 10 (ore 21:00).



Squadra al lavoro su parte atletica e cambi di direzione, e tattica, con esercitazioni di possesso palla e finalizzazione. I Bianconeri continueranno la preparazione alla sfida con i rossoneri domani, con una seduta pomeridiana, che sarà preceduta dalla conferenza stampa di Massimiliano Allegri".