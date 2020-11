Vecchie storie di Juve. La Gazzetta dello Sport riporta un retroscena del 2015 tra Morata e Allegri: durante un allenamento l'allenatore gli ha urlato di svegliarsi altrimenti gli avrebbero portato via anche la merenda. Un modo di dire per far capire allo spagnolo che avrebbe potuto perdere il posto. E così è stato, con l'arrivo di Dybala.