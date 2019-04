È la. A grandi e repentini rialzi spesso corrispondono discese da luna park., ma in modo molto più contenuto rispetto a quanto sperimentato ieri, in una delle peggiori sedute della sua storia a Piazza Affari. L’eliminazione dalla Champions per mano dei ragazzini terribili (e talentuosi) dell’Ajax di Ten Hag ha spinto il. Quello che fa più contrasto è il fatto che, cifra elevatissima, superiore al 13 marzo, giorno successivo alla vittoria per 3-0 contro l’Atletico.(che non raggiunge la semifinale per la prima volta dal 2010), costato 115 milioni più circa 235 lordi di stipendio in 4 anni, anche se questo paragone ha più un valore simbolico e incidentale che altro. Ma come spesso abbiamo scritto i valori di Borsa sono relativi e le perdite solo potenziali se gli azionisti non si trovano a vendere i titoli in loro possesso.Quelli che invece sonoper i forzieri bianconeri sono ipersi insieme al mancato accesso alle semifinali:. A questi poi andrebbero aggiunti almeno altri, considerato che contro l’Ajax sono entrati dai seggiolini dell’Allianz 5,01 milioni. Non bisogna comunque dimenticare che, considerati anche i nuovi criteri di ripartizione dei premi., fermatasi a Madrid, ma meno dei 110 della precedente arrivata fino a Cardiff:Laabbraccia quindi ie gli effetti si vedranno con la chiusura del prossimo bilancio che già settimane fa un report di, tra l’altro stimando un approdo ai quarti di finale di Champions e non oltre.Considerato chee scostamento in deficit. Per i dirigenti bianconeri già. Nel 2017/18 grazie ai movimenti sui cartellini la Juventus ha prodotto il 20% dei suoi ricavi (102,4 milioni), ma nel 2016/17 era riuscita a fare ancora meglio con 151 milioni, fortemente influenzati dalla cessione con plusvalenza record di Paul Pogba.Ma in calo non troviamo solo le azioni bianconere, c’è anche il famosoemesso un paio di mesi fa e certamente utile per rifinanziare l’operazione Cristiano oltre che la gestione corrente a tassi più contenuti., comunque sotto la pari.È bene però sottolineare che, nonostante le vendite a mani basse di queste ultime ore,. La capitalizzazione si attesta intorno agli 1,4 miliardi e vale 17 volte il patrimonio netto che al 31.12.18 si attestava a 79,475 milioni di euro. Un rapporto che resta ancora molto elevato se si considera che nell’analisi dei titoli un valore inferiore a 1 identifica una società “sottovalutata” (un potenziale affare d’acquisto), mentre superiore a 1 il contrario, cioè un titolo sovrastimato. In questo caso però l’indicatore si legge meglio se comparato con altre società che operano nello stesso settore:Forse guardando anche ai coefficienti dei competitor si capisce come mai qualche analista si sia spinto a dire che ilsia attualmente in una fase diAnche se ai numeri volatili della Borsa si accostano sempre quelli dell’economia reale di bilancio, più importanti e che saranno tutti da valutare nel giro di un paio di mesi.