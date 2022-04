Domani sera, la Juventus torna in campo una settimana dopo essersi bruscamente risvegliata dal sogno rincorsa. Battuta in casa dall’Inter, non senza molte recriminazioni e altrettante polemiche,, che significa biglietto per la prossima Champions, ovvero altri soldi e altro onore. Poi affiderà alla Coppa Italia, con mezza finale già in tasca, lasperanza di vincere un trofeo anche quest’anno. Ma non è questo il punto, non qui, non ora.È stata una settimana dove fin da domenica sera si è parlato di Juve soprattutto in chiave futura. Il club, come sempre in questi casi, ha fatto filtrare voci e notizie che anticipano il mercato estivo e rilanciano nuove ambizioni. La cronaca dimostra come sia ancora la Juventus, grazie alla sua munifica proprietà, la squadra che può spendere con più facilità,e non solo a loro. Non arriveranno tutti, ma qualcuno tra loro certamente sì. Ma nemmeno questo è il punto, non qui, non ora.. Fuori dalla corsa scudetto dopo 2 mesi di campionato, fuori dall’Europa al primo scontro diretto, la squadra che con Sarri aveva vinto il titolo e con Pirlo due trofei, quest’anno farà sicuramente peggio, anche a una banale lettura aritmetica. E tutto ciò con Allegri riportato in panchina sul cavallo bianco a suon di milioni e l’acquisto fuori programma di Vlahovic a metà campionato.Sei partite e 4 gol a febbraio, 5 partite e 1 gol a marzo. La statistica dice che l’aria di Torino – e probabilmente non solo quella – gli ha fatto male. E aprile è cominciato peggio, senza praticamente mai beccare palla contro l’Inter. La Juventus ha bisogno di Vlahovic, già oggi il più forte attaccante del campionato italiano e potenzialmente a breve uno dei migliori al mondo. Ma Vlahovic ha bisogno della Juventus, che qualcuno lo ricordi ad Allegri.