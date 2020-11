In vista della prossima stagione e di eventuale ritiro da parte di Giorgio Chiellini, la Juve si guarda in giro alla ricerca di un difensore di grande esperienza internazionale. E se è di oggi il rumors relativo a un interesse dell'Inter Miami per Sergio Ramos, uno degli obiettivi bianconeri, in scadenza con il Real Madrid a giugno 2021, è proprio in casa dei Blancos che gioca il grande sogno dei campioni d'Italia: Raphael Varane, classe 1997 francese in scadenza di contratto con il Madrid nel giugno del 2022. Nel recente passato la Juve ci ha già provato, nell'estate 2021, a un anno dalla scadenza, potrebbe essere il momento buono.