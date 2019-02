Nessun rimpianto particolare dall'ultimo mercato invernale per la Juventus. Questo è quanto filtra dalle segrete stanze bianconere, perché le operazioni impostate per giugno sono quelle previste (Ramsey ma non solo) e si è tamponata l'emergenza con Caceres, pur con risultati al momento deludenti. Eppure, l'unica operazione che la Juve avrebbe concluso volentieri ed è invece sfumata porta dritto a Barcellona. Perché Paratici aveva praticamente definito l'acquisto di Jean Todibo, difensore classe '99 del Tolosa a scadenza di contratto nel prossimo giugno; un discorso avviatissimo fino a sfumare a pochi passi dal traguardo.



SORPRESA E SFIDE - Todibo aveva dato il suo sì alla Juventus, promesso sposo per giugno ma con Paratici che stava lavorando per portarlo anche subito - già da gennaio - in Italia dal Tolosa. Tanto che il francese aveva rifiutato la proposta del Napoli, pronto ad accettare il progetto bianconero. L'affare però è diventato mediatico troppo in fretta e altri intermediari si sono messi al lavoro proponendo Todibo al Barcellona: il presidente del Barça Bartomeu ha deciso di investire per comprarlo subito, quasi raddoppiare le commissioni e proporre un ricchissimo quinquennale al promettente difensore che la Juve aveva praticamente in pugno. Todibo ha fatto inversione di rotta destinazione Barcellona, allettato e tentato dalla proposta blaugrana. Amarezza per la Juventus che stava chiudendo l'ennesima operazione giovane a costi limitati, ma sembra essere solo il primo capitolo di diverse sfide di mercato tra Juve e Barça: de Ligt è già al centro dei discorsi per entrambi i club in vista di giugno, non sarà l'unico coi bianconeri attenti a Jordi Alba e alla sua situazione contrattuale col Barcellona. Occhio alle prossime mosse...