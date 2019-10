Cristiano Ronaldo parla oggi pomeriggio (ore 14) in conferenza stampa con l'allenatore Sarri alla vigilia della gara in casa contro i russi della Lokomotiv Mosca. Douglas Costa e De Sciglio recuperati, ma solo per la panchina. Ballottaggio tra Bernardeschi e Ramsey per il ruolo di trequartista dietro a CR7 e Dybala, favorito su Higuain. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, tornano nella formazione titolare Matuidi a centrocampo e Szczesny in porta al posto di Buffon.