La Juventus si è allenata questa mattina al Training Center della Continassa. Questo il recap dal sito ufficiale bianconero:



"Continua il lavoro di preparazione alla gara del Tardini di Parma in programma sabato sera. Partita che precederà la sosta per gli impegni delle Nazionali.



Questa mattina, al JTC, Massimiliano Allegri ha voluto soffermarsi su un fondamentale che puo' fare la differenza in queste prime settimane di condizione fisica non ancora al top a causa della preparazione estiva: il possesso palla.



Dopo la fase di riscaldamento, i bianconeri sono stati impegnati in esercitazioni di possesso palla 4 contro 5, 1 contro 1 e a squadra schierata. Presenti tutti tranne Mattia De Sciglio e Leonardo Spinazzola, che hanno continuato il proprio lavoro di recupero differenziato, seppur diverso per entrambi".