Come tutti quelli precedenti, ed ho ormai perso il conto di quanti fossero.l'ultimo dei quali esaminato dal TAR del Lazio la scorsa settimana.La risposta è sempre la stessa: ricorso inammissibile. Tra le risate di chi non tifa Juve, e ogni volta prova piacere a leggere come va finire.puntualmente intervistato non appena Calciopoli torna d'attualità coi reiterati ricorsi falliti da parte della Juve.(“era una vergogna” “Serie A manipolata, noi le vittime” “doveva vincere la Juve”), suscitando a sua volta il fastidio degli juventini.Soprattutto di coloro che di Calciopoli ricordano tutto:dall'allora procuratore federale Palazzi, seppur in colpevole ritardo, quando ormai i reati erano caduti in prescrizione. Solo il Consiglio Federale avrebbe potuto riaprire il processo, ma non lo fece.e che avrebbero potuto configurare la retrocessione dell'Inter, insieme alla possibile radiazione del ex patron nerazzurro e del presidente Facchetti. Basta avere la pazienza di andarsi a rileggere la relazione Palazzi del 2011, dove il procuratore scrisse testuale che le condotte di entrambi i dirigenti erano tali da "integrare la violazione, oltre che i principi di cui all'art.1 del CGS, anche dell'oggetto protetto dall'art.6", per responsabilità diretta dei tesserati e i vantaggi di cui avrebbe potuto beneficiare la società.Un’altra sentenza, questa volta emessa dal Tribunale di Milano nel 2015 nella causa avviata dal figlio di, confermò - dopo l’ascolto di alcune intercettazioni – che quelle telefonate costituivano “un elemento importante per qualificare una sorta di intervento di lobbying da parteDi tutto questo nessun intervistatore chiede mai conto a Moratti, che a sua volta non le prende mai in considerazione. Come se quella relazione federale e quella sentenza successiva non fossero mai esistite, o sarebbero prive d’importanza.“La più grande forma di disonestà – ha dichiarato Moratti nella sua ultima interviste al CorSera – è imbrogliare sui sentimenti della gente”.Dipende sempre, però, come alla gente una storia viene raccontata, se con dovizia di particolari (compresi quelli scomodi)pprofittando anche della condiscenda dell’intervistatore a non chiederne conto, altrimenti la ricostruzione dei fatti sarà sempre partigiana.A titolo di cronaca,: dopo aver esaurito le sedi giudiziarie in Italia, ordinarie e sportive,alla quale le consigliò di presentarsi già nel 2006 il noto avvocato Dupont (quello del caso Bosman) senza passaggi intermedi.Alla prossima puntata.