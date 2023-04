L'imprevisto del giorno? La botta alla caviglia destra di Angel Di Maria, una trauma contusivo-distorsivo rimediato in allenamento che impedirà a Max Allegri di poter contare sul Fideo a Bologna, nella speranza che l'assenza non debba protrarsi troppo a lungo. Un po' come capitato con Dusan Vlahovic, distorsione alla caviglia rimediata nell'allenamento della vigilia di Inter-Juve poi però tornato a disposizione proprio in vista della gara di campionato di domenica. Anche se alla fine il centravanti serbo dovrebbe comunque partire dalla panchina, per una formazione anti-Bologna ancora da definire ma che dovrebbe vedere Arek Milik unica punta e uno tra Federico Chiesa e Matias Soulé alle sue spalle. Il turnover comunque non finisce qui, in troppi stanno tirando la corda e si prevede un turno di riposo almeno parziale pure per Filip Kostic, con il rilancio dal 1' anche di Samuel Iling.





PROBABILE FORMAZIONE – Questa la possibile Juve anti-Bologna.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Soulé, Milik. All. Allegri.



A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Alex Sandro, Bonucci, Rugani, Pogba, Kostic, Miretti, Paredes, Chiesa, Vlahovic.



Squalificato: nessuno.

Diffidati: Cuadrado, Danilo.

Indisponibili: Di Maria, Kaio Jorge, Kean.