C'è grande delusione in casa bianconera per aver visto sfumare il grande obiettivo di questa stagione, perso ai quarti di finale contro gli olandesi. 180' che hanno condannato una Juve brutta e spenta, ma che almeno dal punto vista economico può gioire. Infatti, con i 94 milioni di euro che la Juve ha incassato nel corso di questa stagione le entrate totali dal ritorno in Champions raggiungono circa 560 milioni di euro.