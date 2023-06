Nessuno è incedibile in, neanche alla. Come testimonia l’affare, diretto verso l’addio al Milan e il passaggio al Newcastle,. Con la giusta offerta può partire anche chi ha appena concluso una buona stagione, la prima in maglia bianconera. Stiamo parlando di Gleisonche è stato avvicinato da diversi club inglesi. Secondo i media d’oltremanica, sul centrale si sono informate. Arrivato un anno fa dalper, il brasiliano non si muove se non per offerte davvero convincenti. Solo una pioggia di milioni potrebbe far cambiare idea alla Juve:, potrebbe essere questo il prezzo giusto…- In caso di addio, secondo la Gazzetta dello Sport, la Juve non si farebbe trovare impreparata e infatti sono due i difensori che si stanno valutando: Mariodell'Atletico Madrid e Paudel Villarreal. Se il secondo è un "vecchio" obiettivo, mai cancellato dalla lista,, il secondo invece è una new entry. Roccioso centrale della squadra di, lo spagnolo ha unche faciliterebbe l’affare. Resta ancora da esplorare la modalità con cui impostare la trattativa: il valore del difensore si aggira suie la Juve potrebbe provare a imbastire un prestito con diritto di riscatto.Vanta una grande esperienza in quella che è ormai una conclamata big del calcio spagnolo, ha 5 presenze in nazionale e ottime doti di leadership della difesa. Alto oltre 180 cm, è, una caratteristica che potrebbe fare molto comodo ad Allegri che difetta di difensori abili col piede sinistro. Viene da una buona stagione con i Colchoneros, con cui ha messo insiemeCresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, è all’Espanyol che è esploso e si è meritato la chiamata dell’altra squadra della capitale.C’è prima da resistere agli attacchi della ricca Premier ma, se le offerte dovessero essere irrinunciabili, la difesa bianconera non resterà certo sguarnita.