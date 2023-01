Intanto torna. E poi si vedrà. Sarà Juan Cuadrado il primo dei lungodegenti a rimettersi agli ordini di Max Allegri in casa Juve. L'esterno colombiano, infatti, è atteso martedì in gruppo e potrebbe anche essere convocato per la sfida di Coppa Itali del 19 gennaio con il Monza. Intanto il mercato chiama, a sei mesi dalla scadenza di un contratto che non verrà più rinnovato, Cuadrado sarebbe anche pronto a cambiare aria: su di lui l'Al-Nassr, ma anche squadre di MLS e degli Emirati Arabi.