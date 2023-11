Siamo ufficialmente entrati nel weekend di, la partita attesa da centinaia di migliaia di tifosi, bianconeri, nerazzurri ma anche neutrali, come quella che può essere in grado di dare unafinora un dialogo tra i numeri e il gioco della squadra die i risultati di quella di. Al sabato le conferenze e le ultime indicazioni di campo, mentre l'antivigilia ha dato delle novità riguardo ai giocatori in dubbio.I due giocatori che non sanno ancora se potranno essere della partita sono Manuelda una parte e Juandall'altra: per l'italiano una parte della sessione in gruppo, il colombiano invece si era già riaffacciato coi compagni e ha figurato nell'ultima partitella. Tuttavia il problema del grande ex persiste dall'inizio della stagione e quindi il suo rientro va gestito con cautela. Locatelli invece si è fermato giusto qualche giorno fa.E' stata anche un'antivigilia di mercato: dopo le voci sul Napoli a ottobre, Antonioha alimentato i sogni dei tifosi della Juve di rivederlo sulla panchina della Vecchia Signora: "I matrimoni si fanno sempre in due, si può sempre sognare e sperare di sposarsi un’altra volta. L’importante è che ci sia condivisione di pensiero. Se capitasse qualcosa di importante, che mi dà le emozioni di cui ho bisogno, certamente tornerò a lavorare". Più concrete le news riguardanti un altro grande ex della partita, Beppe: l'ad nerazzurro, assieme all'area sportiva completata da Ausilio e Baccin, ha rinnovato fino al 2027.: Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Rabiot, Miretti, Kostic; Chiesa, Kean.: Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.