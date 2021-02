L'Allianz Stadium è ovviamente interdetto ai tifosi di Juventus e Inter, che non potranno assistere dal vivo all'attesissima semifinale di ritorno di Coppa Italia che vale già un pezzo di stagione per le due squadre. Ma l'atmosfera all'esterno dello stadio si è rivelata ugualmente molto calda, in particolare al momento dell'arrivo del pullman nerazzurro.



Tra i bersagli principali degli improperi e degli epiteti non propriamente cavallereschi riservata alla comitiva interista dai circa 200 presenti il grande ex Antonio Conte, dalla scorsa stagione seduta sulla panchina dei principali antagonisti della Juventus dopo una vita, da giocatore e tecnico, segnata dal suo rapporto con la Vecchia Signora.