Abbiamo parlato di scene da Far West. La rissa scaturita nel finale della partita tra Juventus ed Inter – semifinale d’andata di Coppa Italia terminata 1-1 – fa sicuramente parte di uno scenario che nulla ha a che vedere col il mondo del calcio. Animi che si scaldano, atmosfera che diventa elettrica e pioggia di rossi a non finire estratta dall’arbitro Massa. Ne fanno le spesa Cuadrado ed Handanovic, che salteranno il ritorno.Facciamo un passo indietro. Sponda di Dumfries che svetta più in alto di Kostic. Ingenuità di Bremer che interviene con la mano in area di rigore. Follia che costa il calcio di rigore in favore dell’Inter. Massa conferma il tiro dal dischetto dopo un rapido ma intenso controllo del VAR.già precedentemente finito sul taccuino del direttore di gara per una veemente spallata a Gatti –. Espulso per aver zittito una branchia del tifo juventino.Sì perché, oltre all’esultanza per il compagno nella selezione belga, Lukaku ha voluto zittire il settore dei tifosi bianconeri. Una piccola parte di quel tifo, facente parte della Curva, che sin dal suo ingresso in campo non si è risparmiata nell’etichettarlo con epiteti disgustosi. C. Pesanti e non ammissibili ingiurie nei confronti del colore della pelle di un giocatore che, per quanto avversario, sta semplicemente facendo il suo lavoro.