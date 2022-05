Agnelli e Zhang, presidenti di Juventus e Inter, inseguono il trofeo della Coppa Italia con relativi premi, cresciuti rispetto alle passate edizioni. Il cammino precedente ha garantito a Juve e Inter circa 3 milioni. La vincente della finale percepirà un assegno da 4,5 milioni oltre a garantirsene altri 3 in automatico per la qualificazione alla Supercoppa italiana. Alla perdente ne andranno 2. Balleranno dunque 5,5 milioni in relazione al risultato. E altri 2 circa sono garantiti, in egual misura (45% a club) per la ripartizione dell’incasso, dedotto il 10% di quota Lega. Una torta da circa 12 milioni complessivi.