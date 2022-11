La domenica di Serie A si chiude con la sfida dell'Allianz Stadium di Torino tra la Juve di Massimiliano Allegri e l'Inter di Simone Inzaghi, valida per il posticipo della 13esima giornata. Di seguito, gli episodi dubbi della partita:





Juventus-Inter ore 20.45

Arbitro: Doveri

Assistenti: Carbone-Giallatini

IV Ufficiale: Ayroldi

VAR: Di Paolo

AVAR: Longo



66' ANNULLATO IL RADDOPPIO DELLA JUVE - Annullato il gol del raddoppio di Danilo: il VAR Di Paolo indica a Doveri il tocco di mano del brasiliano sul tiro nell'azione del corner. Nessuna influenza sulla traiettoria, ma il terzino se la calcia di stinco sulla mano in maniera impetecettibile, nonostante questa sia tirata da De Vrij, e poi la palla finisce in gol. per regolamento, non si può segnare con un tocco di mano.