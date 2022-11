Juventus-Inter (domenica 6 novembre con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è il posticipo che chiude la 13esima giornata di campionato in Serie A, il terzultimo turno dell'anno solare 2022 prima della sosta per il Mondiale in Qatar.



PROBABILI FORMAZIONI



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri.



INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.