Juve-Inter si giocherà in un'atmosfera surreale. Stadium vuoto e silenzioso, l'unico dettaglio che fa pensare ad una partita in programma sono le bandierine verdi bianche e rosse piazzate su tutto il primo anello della tribuna est per ricreare la bandiera italiana.si sono radunate per l'arrivo dei pullman, entrati tra le urla di qualcuno.All'ingresso dello stadio diversi cartelli chiedono di mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone ed è stata misurata la temperatura corporea tramite termoscanner a giornalisti e operatori tv accreditati, la sala stampa è chiusa e si può lavorare solo dalla tribuna stampa, anche dopo la fine del match. Tutti gli operatori, dai dipendenti Juventus agli steward hanno guanti di lattice. Anche in tribuna vengono rispettate le distanze di sicurezza con due seggiolini vuoti tra un giornalista e l'altro. Noi di Calciomercato.com siamo al numero 47, i due più vicini al numero 50 e 44. La società ha dato a tutti un pasto sigillato con un panino, un muffin e una bottiglietta d'acqua. Atmosfera surreale ma si gioca.Si parte, Conte e Sarri stanno seguendo la partita in piedi di fronte alle loro panchina, il tecnico nerazzurro dà, per adesso, più indicazioni rispetto al bianconero la cui voce si sente raramente. Decisamente più rumorosi i rispettivi staff che incitano e danno indicazioni. I fotografi non sono in campo ma sugli spalti. Panchina della Juve "prolungata" nello spazio subito dietro al vetro che separa proprio la panchina dalle tribune. Proteste molto rumorose nel chiedere un cartellino giallo a Barella per fallo su Cuadrado. Guida non è dello stesso parere. Termina il primo tempo con le stesse sensazioni di quando è iniziata. Si fa fatica a pensare che sia una partita così importante, Conte decisamente più rumoroso di Sarri.Notizia in aggiornamento