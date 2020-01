Dejan Kulusevski ha firmato con la Juventus in vista della prossima stagione ma il dg dell'Inter Beppe Marotta (che aveva fatto un'offerta per lo svedese) è già passato ai ripari. Come riporta Ilbianconero.com, Marotta si è già attivato per portare in nerazzurro gli obiettivi della Juve Eriksen e Tonali oltre all'ex Arturo Vidal che però il Barcellona difficilmente farà partire, specialmente in caso di esonero di Valverde.