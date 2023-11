Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, dice la sua sull'ultimo derby d'Italia fra i bianconeri e l'Inter, terminato 1-1 domenica sera all'Allianz Stadium, come si legge su Libero: "L'Inter voleva difendere il suo vantaggio e la Juventus doveva lottare per ottenerlo, quindi tutti si aspettavano una sfida esplosiva che invece non c'è stata. Gli unici due tiri in porta sono stati il goal del vantaggio della Juventus che è arrivato grazie a Vlahovic, e quello del pareggio dei nerazzurri che è arrivato grazie a Lautaro. La partita è stata piatta con un solo calcio d'angolo: possesso palla dei nerazzurri, grande intensità di entrambe le squadre che difendevano il pari facendo girare il pallone in mezzo al campo per impedire le ripartenze degli avversari. Il pareggio ha comunque dimostrato una cosa importante: Allegri può mettere in difficoltà Inzaghi".