Poche ore a Juventus-Inter e l'ambiente è già caldissimo per una sfida che vale tanto per la corsa scudetto. Ma chi deciderà il big match della 31a giornata? Lo abbiamo chiesto ai lettori di Calciomercato.com nel nostro sondaggio e il verdetto è stato chiaro: Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo ha ottenuto il 38,8% dei voti (941), sarà dunque lui secondo voi tifosi a indirizzare la partita dello Stadium in favore della squadra di Allegri, per un risultato che potrebbe cambiare drasticamente le carte in tavola per la lotta al titolo.



OCCHIO A LAUTARO - Vlahovic primo indiziato, ma l'Inter di Inzaghi non sta a guardare e ha il suo baluardo in Lautaro Martinez: il Toro ottiene il 17,5% dei voti (425) ed è l'attaccante a cui si affidano i tifosi nerazzurri, più che a Edin Dzeko (solo il 7% con 170 voti). Tra i due litiganti Vlahovic e Lautaro, però, c'è anche la variabile Paulo Dybala. La Joya è al suo ultimo Juve-Inter con la maglia bianconera, forse non l'ultimo in assoluto perché proprio i nerazzurri sono tra le squadre più attente alla sua situazione, ma potrebbe anche ritagliarsi un ruolo da protagonista nella supersfida: è quanto crede il 16,4% dei lettori (398), che da outsider possa diventare l'uomo decisivo del derby d'Italia?