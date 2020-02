La Juventus non molla Mauro Icardi. Dopo che il centravanti argentino è stato al centro delle voci che hanno accompagnato il mercato estivo, il tormentone potrebbe ripetersi anche la prossima sessione. E a questo giro, la Juventus avrebbe la carta giusta da giocare per portare Icardi a Torino. Secondo quanto riportato da SportMediaset, la strategia di Fabio Paratici sarebbe quella di far riscattare l'argentino al Psg (ha un diritto da 70 miloni), per poi girare Miralem Pjanic a Parigi per portare Icardi alla Juventus. Per compensare la partenza di Pjanic, la Juve virerebbe a quel punto su Jorginho del Chelsea.