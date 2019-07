Sfumato con annessa coda di veleni l'affare con il Benfica, ora la Juve si è rimessa al lavoro per risolvere la cessione di Mattia Perin. Subito si era mosso il Porto per guadagnare il terreno perduto, così come il Monaco. Ma nelle ultime ore è dalla Premier che è arrivato un interessamento che potrebbe sbloccare la situazione: si tratta dell'Aston Villa, fresco di ritorno in Premier e alla caccia di un nuovo portiere titolare.



I DETTAGLI - Resta invariata la richiesta della Juve, che continua a volere circa 15 milioni di euro per il cartellino di Perin, gli stessi promessi dal Benfica prima del dietrofront della scorsa settimana. Già avviati contatti tra club, previsto anche un blitz di Fabio Paratici a Londra nelle prossime ore per trovare un'intesa su formula e modalità di pagamento. Mentre il giocatore riflette sull'esperienza in Inghilterra, con l'Aston Villa pronto a pareggiare la proposta economica che gli garantiva il Benfica, da circa 3 milioni di euro bonus inclusi.