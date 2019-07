Mattia Perin i Portogallo, Joao Ferreira a Torino. Uno scambio atipico, in una trattativa che ha tolto un esubero dalla prima squadra per portare una stella... nella seconda. Il terzino infatti, come riporta Il Corriere dello Sport, giocherà per la Juventus U23: un tassello importante per Fabio Pecchia, per consolidare l'obiettivo primi posti nella prossima Serie C.