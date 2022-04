Laè alla ricerca di un centrocampista che possa regalare qualità e fosforo alla rosa di. Nella fattispecie un regista che possa ‘liberare’ Manuel Locatelli nel suo ruolo naturale di mezzala.che per caratteristiche ed esperienza rappresenta il profilo ideale per il club bianconero.- Nei giorni scorsi sono andati in scena i. Jorginho al Chelsea sta bene ma non esclude un ritorno in Italia. La tentazione di provare una nuova esperienza professionale non lo lascia indifferente.ha memorizzato le richieste economiche del ragazzo e la sua apertura al trasferimento e ora attende segnali da Londra. Perché per vedere Jorginho in bianconero devono verificarsi due condizioni:. La Fifa ha bloccato il mercato dei Blues in attesa che il magnate russo passi la mano a un altro imprenditore.