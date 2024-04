Juve, Kean dirà addio in estate: il costo/anno che pesa a bilancio

Il direttore sportivosta già lavorando al mercato della Juventus per la prossima estate con un obiettivo importante: snellire i conti su base annua del club. Per farlo servirà necessariamente spalmare e ridurre il monte ammortamenti e il monte ingaggi con rinnovi e cessioni che andranno di pari passo.Fra i giocatori che lasceranno la Juve in estate ci sarà, salvo sorprese,che. L'ingaggio, ancora con decreto crescita è di 4 milioni di euro annui netti (6 lordi circa) e l'ammortamento arriva a sfiorare i circa 10 milioni annui.

In totale Kean pesa annualmente per 16 milioni di euro sulle casse del club e, per questo,di euro per lasciarlo partire. Laè il club italiano che più si è interessato, ma è più probabile un ritorno all'estero, di nuovo in Premier League.