Queste le brevi parole a Dazn di Moise Kean, attaccante bianconero, al termine del primo tempo di Empoli-Juventus:



"E' importante per la squadra. Con l'Empoli non è facile. Era importante andare in vantaggio. Cosa serve adesso? Adesso dobbiamo solo restare concentrati sula partita. E' l'unico modo per tenere il vantaggio".