Juve, tempo di mercato. Ma anche di rinnovi. Per l'ufficialità del nuovo contratto di Moise Kean sembra solo questione di tempo: l'accordo lo legherà in bianconero fino al 2024 con un ingaggio a crescere con base di partenza da 2 milioni. Resta da capire quale possa essere il suo ruolo nella Juve che verrà, il suo agente Mino Raiola reclama un maggiore utilizzo, i bianconeri vogliono puntare su di lui. Che piace e parecchio in tutta Europa: l'ultimo interessamento è quello dell'Everton che si è fatto sotto in questi giorni, in arrivo un'offerta da 30 milioni che verrà respinta al mittente da parte della Juve, almeno per ora.