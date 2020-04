Sami Khedira e la Juve sono ai titoli di coda. Lo si dice da almeno due stagioni, questa volta sembra proprio vero. Anche perché dopo aver conquistato la fiducia di Maurizio Sarri, il centrocampista tedesco ha di nuovo trascorso più tempo fermo ai box che in campo, per poi lasciare l'Italia per primo dopo il doppio tampone negativo e suscitando un po' di tensione. Ma dove può andare? Il cuore lo porterebbe in Premier, per seguire la fidanzata a Londra, magari sposando la causa del West Ham. Mentre con la Juve potrebbe essere individuata la soluzione della risoluzione del contratto.