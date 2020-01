Here we go again Feels so good to be back on the grass #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/s5KCfSxIKG — Sami Khedira (@SamiKhedira) January 9, 2020

Una buona notizia anche se è ancora presto per sorridere è arrivata qualche giorno fa dalla Continassa. Laha rivisto in campo ad allenarsi, anche se soltanto per una corsa individuale, il centrocampistache, circa un mese dopo, ha rivisto il campo da gioco.Una buona notizia, ma che non dà tempistiche certe sul suo rientro fra i disponibili di. Il comunicato iniziale con cui la Juventus ha annunciato l'operazione al ginocchio parlava di unma dati i costanti problemi avuti in carriera dal centrocampista tedesco anche stabilire una data precisa resta più che complicato.- Incertezza che non può non incidere suidella Juventus sia per la stagione in corso che per il futuro.che nelle idee di Paratici avrebbe potuto addirittura arrivare subito, aggiunge un tassello importante a centrocampo togliendo ulteriormente spazio per lui e quel contratto," a fine stagione.Anche in questo caso la parola passerà al campo dove. Le chance di giocare, tuttavia, potrebbero ridursi drasticamente dato che entro i primi giorni di febbraio il club bianconero dovrà comunicare alla Uefa quello che saràper essere inserito dopo il taglio di settembre. Riuscirà il tedesco a riprendersi il posto e convincere la Juve a tenerlo in lista Champions? Correre è il primo passo, ma dovrà farlo in fretta per cambiare il proprio destino.