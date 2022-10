Klopp ha parlato della situazione di Arthur, giocatore che dalla Juve è passato al Liverpool ma che non ha ancora debuttato con la maglia della nuova squadra. "Non lo taglieremo, resterà qui in prestito anche dopo gennaio. Sull'infortunio posso dire che non ho idea di quanto tempo starà fuori, ma so che sarà un lungo periodo. Il suo rientro in campo è lontano. Si tratta di un infortunio serio, quando tornerà disponibile ne riparleremo".