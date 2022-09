Nella gara tra Fiorentina e Juventus, Filip Kostic ha servito il suo primo assist in Serie A, ma il serbo vuole continuare così anche in Champions. Ha parlato alla televisione ufficiale del club: “Sì ho fatto il mio primo assist ma spero di farne altri. Milik è un grande attaccante, sono contento di giocare con lui e anche con Vlahovic. Sono importanti per la squadra, devono segnare e dare il meglio. La Serie A è molto difficile, mi sto rendendo conto, giocando le prime partite, che è più difficile del campionato tedesco. C'è più tattica".