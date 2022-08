L'intesa c'è da tempo, fin da quando. Poi la strategia della Juve ha preso altre direzioni, prima del ritorno di fiamma della scorsa settimana. Prima la richiesta di informazioni se ci fossero ancora margini di inserimento rispetto all'accordo col West Ham, preso atto del fatto che per Kostic le priorità non erano cambiate è stata poi rimessa in moto la macchina. Rispolverare l'intesa economica e progettuale col giocatore non è stato un problema, il West Ham è stato messo in attesa e poi scaricato gentilmente, aspettando che l'accordo tra Juve ed Eintracht.- Accordo che ancora non c'è, ma salvo clamorose sorprese arriverà presto. In mattinata il nuovo incontro tra la dirigenza bianconera e Alessandro Lucci, agente di Kostic.. Parti al lavoro, a favorire la manovra bianconera sia il contratto in scadenza del serbo che il sì già ottenuto e messo in ghiaccio. L'obiettivo ora è quello di riuscire ad arrivare alla fumata bianca entro il week-end o poco dopo,anche senza gli squalificati Adrien Rabiot e Moise Kean oltre a tutti gli infortunati. Intanto il serbo è sceso in campo da titolare nella disfatta interna del suo Eintracht contro il Bayern, probabilmente sarà questa la sua ultima partita con il club vincitore dell'Europa League, mercoledì in programma c'è la Supercoppa Europea col Real ma in quel momento Kostic potrebbe anche essere già un giocatore della Juve.