Al termine del poker di Parma, Dejan Kulusevski ha parlato ai microfoni di Dazn: "Parma è un campo e una città bellissima, amo questo stadio".



SUI COMPAGNI - "Quando giochi devi divertirti. Noi collaboriamo molto, non si può giocare sempre nello stesso ruolo. Mi piace tanto giocare così, è una cosa nuova".



SULLA POSIZIONE - "Se potessi decidere io, giocherei libero, come tutti. Mi piace essere libero, ma devo ascoltare il mister e pensare ciò che è importante per la squadra. Il mister mi lascia libertà, mi sento bene qui".



SUL RUOLO - "In alcune situazioni vorrei essere in mezzo, in altre esterno".



SUL GOL - "Quando gioco penso sempre a quali gol voglio fare. Durante il riscaldamento ridevo, conoscevo questo campo".