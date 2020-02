Layvin Kurzawa è stato a un passo dalla Juventus a gennaio, era praticamente fatto lo scambio con De Sciglio al PSG prima che i bianconeri si tirassero indietro. E il nome del terzino francese, in scadenza con i parigini al termine della stagione, non si è ancora allontanato dall'orbita bianconera soprattutto in vista della prossima estate: Kurzawa continua a proporsi alla Juve a parametro zero e vuole fortemente il club torinese, Paratici prende tempo e ha un'idea in mente.