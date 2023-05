Daniele Rugani ha solo un altro anno di contratto con la Juventus. L’agente Davide Torchia fa il punto della situazione a TuttoJuve.com: "Adesso non si pone il problema, la priorità è andar bene e fare i risultati. In questo momento, poi, sappiamo benissimo la condizione dentro e fuori dal campo della Juventus, non sappiamo quali saranno le decisioni che verranno prese. Il club, da quel che leggo, è sicuro di aver agito correttamente, ci sono delle indagini in corso e vedremo come andrà a finire. Ora sono tutte ipotesi che lasciano il tempo che trovano, la cosa importante è mostrare affidabilità. Perché quando uno è affidabile, non ci saranno problemi di valutazioni. Poi parleremo a fine campionato, a bocce ferme".