La Juventus è scesa in campo questa mattina alla Continassa per l'allenamento di rifinitura in vista della sfida che domani vedrà i bianconeri affrontare il Friburgo negli ottavi di finale di Europa Leauge. I 15 minuti aperti alla stampa sono serviti a Massimiliano Allegri per suddividere il lavoro del gruppo con particolare attenzione a quei giocatori che sono in dubbio per la gara di domani sera. Ecco le ultime dal nostro inviato Nicola Balice.







OUT MILIK, A PARTE POGBA E ALEX SANDRO - Dopo una prima parte di riscaldamento in gruppo il centrocampista francese Paul Pogba si è staccato per proseguire con un personalizzato. Alex Sandro sta svolgendo allenamento differenziato in seguito al problema muscolare accusato durante la gara con la Roma, mentre sono assenti Milik e Kaio Jorge. In gruppo e recuperato, invece, Mattia De Sciglio.