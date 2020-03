Prima che ritorni ad essere un tormentone, come già era stato la scorsa estate, la Juventus prova a cautelarsi con Federico Chiesa, esterno della Fiorentina che da un anno ormai è entrato nel mirino dei bianconeri. Infatti, come riporta Tuttosport, se non dovesse arrivare il figlio di Enrico, Paratici dirotterebbe le sue attenzioni sul classe 2000 del Valencia Ferran Torres, che tanto ha dimostrato in questo ampio scorcio di stagione.