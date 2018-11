Paolo Condò, nei suoi consueti ritratti sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, scrive dell'attuale tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Raccontando un aneddoto risalente a dieci anni fa: "Primi giorni di settembre del 2008, aeroporto di Cagliari. In coda al bar per una bottiglietta d’acqua, osservo distrattamente un tizio che gesticola al bancone scherzando con la barista. Che strano, ha lo stesso fare dinoccolato di... 'Che ci fai qui?'. La voce squillante di Massimiliano Allegri rimbomba nel grande atrio di Elmas. Beh, ho finito le vacanze. Ma tu Max, piuttosto? 'Alleno il Cagliari, mi ha chiamato Cellino, pensa te. Oh, durerà quel che durerà, ho già perso la prima e secondo me alla prossima sconfitta mi caccia, ma non potevo mica rifiutare la Serie A. Se andrà male farò altro, che problema c’è...'".