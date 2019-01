Mario Mandzukic potrebbe chiudere la carriera alla Juventus ma come riporta Ilbianconero.com alla Continassa si sta già pensando al possibile erede del croato. ​Marcus Rashford e Romelu Lukaku, entrambi sotto contratto con il Manchester United, sono due nomi che fanno gola al club bianconero. Il primo va in scadenza nel 2020 mentre il secondo è un obiettivo di lunga data del club bianconero che però per adesso si limita ad osservare senza intavolare trattative ufficiali. Uno di loro potrebbe essere l'erede di Mandzukic.