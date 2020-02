L'ex pm Raffaele Guariniello ha parlato a Soul, programma di Tv2000 dei suoi passati da calciatore: “Mi interessava molto giocare a calcio alla Sivori. Dovevo andare a giocare nelle giovanili della Juventus, perché ero bravo a dribblare. Incontrai l’Avvocato per l’indagine sulle sale mediche della Fiat. Chi si infortunava veniva fatto rientrare prima che fosse guarito e sottoposto al giudizio di medici interni, quindi si trattava di violazione dello Statuto dei lavoratori. È stato un interrogatorio interessante. Sa come è avvenuto? Dato il personaggio, pensiamo, facciamolo di domenica, così nessuno se ne accorge. Alla domenica come sempre vado in ufficio, ma in bicicletta. Davanti al portone vedo Agnelli con l’avvocato Chiusano che fa: ‘Eccolo, eccolo’. E io pedalavo…a me è piaciuto perché ho avuto spesso occasione di sentire personaggi che cercavano di diminuire le proprie responsabilità, invece lui fu molto aperto, lo trovai di notevole spessore”.