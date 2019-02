Edwin van der Saar, ex portiere di Ajax, Juve e Manchester United, è ora il vicepresidente dell'Ajax e a El Pais parla della sfida Champions contro il Real Madrid: "Il migliore club in Europa, in questa decade, è il Real Madrid. È una macchina da vittorie, Ronaldo lo ha rappresentato perfettamente. Però il Barcellona ha più incanto, Messi è più amato. L'Ajax ha qualcosa di questo. De Jong e de Ligt? Ho detto loro, fate un buon anno con noi, vincete un trofeo e andatevene come leggende dell'Ajax. De Jong è un talento tremendo, il calcio sembra facile quando tocca il pallone e ha solo 21 anni"