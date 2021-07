Il centrocampista brasiliano ha deciso di operarsi per risolvere una volta per tuttein seguito a un'attesa che non ha dato gli esiti sperati. L, con Cherubini consapevole di dover, quello per la verità apparso, ulteriormente deteriorato dalla perdita dell'ex Barcellona, che dovrà stare- Una ragione in più pere in maniera definitiva la trattativa. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com,, visto che l'ad neroverde Carnevali è in questo momento in ritiro con gli uomini allenati da Alessio Dionisi.dopo il vertice di venerdì scorso tra i dirigenti e Massimiliano Allegri.- L'obiettivo è trovare una quadra ematifoso bianconero sin da bambino. Il nodo è il medesimo:sul modello di quanto fatto conovvero prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a condizioni prestabilite, il cui verificarsi è talmente sicuro da garantire il passaggio a titolo definitivo.Secondo quanto appreso da Calciomercato.com,. Lo stop, duraturo ma non eccessivo, non rimescola le carte, ovvero. I nomi di altri interpreti del ruolo potrannol'ex Barcellona ma anche Aarone Federico. Ma al momento la priorità diventa la chiusura di Locatelli, al più presto possibile.@AleDigio89